Nuovo incidente nell’incrocio della morte a Decimomannu: diverse auto coinvolte

Nuovo incidente stradale nell’incrocio della morte: diverse automobili coinvolte, traffico rallentato nella 130. Sul posto sono già presenti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Il sinistro è avvenuto questa mattina intorno alle 7,30 nel bivio che collega il paese alla strada statale e che è già stato teatro di numerosi incidenti, anche mortali. Sono diverse le macchine coinvolte in questo ennesimo scontro, al momento non si conoscono maggiori dettagli, ma viene messa in evidenza la necessità di un intervento mirato, immediato e risolutivo per adeguare l’incrocio e renderlo sicuro per i tanti automobilisti e ciclisti che ogni giorno percorrono l’arteria.