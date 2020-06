Nuova pista ciclabile a Cagliari e parcheggio selvaggio in via della Pineta: auto quasi in mezzo alla strada

Nuova pista ciclabile a Cagliari e parcheggio selvaggio in via della Pineta. Infuria la polemica sulle piste ciclabili a Cagliari: dopo il dietrofront clamoroso del Comune su La Palma, guardate la situazione in via della Pineta: sta sorgendo una grande pista ciclabile e tanti automobilisti parcheggiano praticamente in mezzo alla strada, lungo il cordolo che delimita il cantiere aperto, senza alcun controllo. Conducenti persino in piedi che fumano attaccati al telefonino con sportello aperto, incuranti di ogni regola.

Sembrano essere tornate le “doppie file” tanto care al centrodestra di Anselmo Piras, ex assessore comunale. Un tempo era quasi la regola, parcheggiare davanti al proprio tabacchino di fiducia, prima della vera e propria razionalizzazione del traffichi che fu messa a punto da Mauro Coni, illuminassimo assessore della prima giunta Zedda, fautore delle pedonalizzazioni oggi tanto difese e in parte minacciate, della rotazione dei parcheggi e delle prime rotonde taglia-semafori. Ora a Cagliari sul traffico, ma anche su alcune scelte, sembra regnare la confusione.