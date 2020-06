Capoterra, nasce la nuova piazza Chiesa nel cuore del Corso Gramsci: “Fondamentale per lo sviluppo”

Finalmente il via a Capoterra per i lavori della realizzazione della nuova piazza Chiesa nel centralissimo Corso Gramsci. La costruzione della nuova piazza costituisce parte integrante del programma dei lavori pubblici. “Si tratta di un intervento indispensabile poiché finalmente i cittadini potranno riscoprire il centro storico- spiega l’assessore ai lavori pubblici Silvano Corda- sono soddisfatto della tempestività della nostra amministrazione, egregiamente guidata dal sindaco Francesco Dessì per aver messo in atto un progetto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità, quest’opera da inizio a una lunga serie di nuove opere pubbliche nel centro di Capoterra”.