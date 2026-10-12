I vagiti e poi la scoperta. Un neonato è stato ritrovato per strada in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo. A notarlo una donna che stava passeggiando con il cagnolino questo pomeriggio: la signora ha sentito i vagiti del piccolo e si è avvicinata al sacchetto. Si presume che il bimbo fosse nato da poche ore perché aveva ancora la placenta attaccata ed era avvolto da un telo.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto e lo hanno trasportato all’ospedale milanese Niguarda. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare la madre del piccolo.