È morto in ospedale a seguito di un malore un 39enne che stava tentando di scavalcare il muro di cinta di una villetta a Lodi. Secondo quanto ricostruito, alcuni residenti della zona hanno allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno bloccato l’uomo. Durante il fermo il 39enne si sarebbe sentito male per un arresto cardiaco ed è stato soccorso dagli militari prima di essere trasportato in ospedale. Dopo qualche ora, però, l’uomo non ce l’ha fatta. La Procura di Lodi sta indagando sulla vicenda per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.