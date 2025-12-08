C’è un’importante svolta circa la tragedia avvenuta sabato sera sulla A5 Torino-Aosta. In un terribile incidente è infatti morta una bimba di pochi mesi che si trovava in auto con la madre.

La Procura di Ivrea ha adesso aperto un’inchiesta per omicidio stradale e fuga.

Stando a quanto emerso infatti nel terribile impatto sarebbe coinvolte altre due vetture, oltre quella sulla quale si trovava la neonata. I conducenti si sarebbero allontanati senza prestare soccorso.

Sono attualmente in corso tutte le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e il motivo dell’ eventuale allontanamento.

La madre della piccola è ancora ricoverata all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.