Quartu Sant’Elena, turisti cafoni al Poetto pescano con amo e lenza in riva al Poetto in mezzo ai bagnanti: catturano un pesce e lo lasciano morire inutilmente dentro un secchiello sotto il sole. È accaduto ieri pomeriggio nel tratto di spiaggia adiacente all’Ottagono. Diverse famiglie in vacanza, tutte insieme, tra le quali diversi bambini e ragazzini che, aiutati dai grandi, hanno passato il tempo a lanciare un amo in acqua, rivestito da molliche di pane. Un povero pesce, di piccole dimensioni, ha abboccato e i bambini, urlanti, hanno corso sino agli ombrelloni per mostrare il trofeo. Abbandonato sotto il sole, sono rientrati in acqua assieme a un adulto che, incurante dei bagnanti, ha lanciato l’amo da pesca a pochi passi dalla riva. La scena è stata ripresa da alcuni presenti che, per poco, non sono rimasti agganciati all’amo.