Negozio chiuso per lockdown “non deve pagare l’affitto”: la sentenza del Tribunale di Venezia

Di



rubriche

La sentenza del Tribunale di Venezia: “L’azienda che è trovata nell’impossibilità di operare a causa del lockdown, non riuscendo ad utilizzare i locali presi in affitto per svolgere la propria attività commerciale, non è tenuta a versare i canoni di locazione per i mesi di chiusura, in quanto il blocco è dovuto a causa di forza maggiore per la quale non ha alcuna responsabilità”.