Capo Teulada, la Finanza intercetta un barchino con sette migranti algerini: ora sono tutti in quarantena. Tra loro c’è anche una donna incinta, l’imbarcazione è stata trainata sino a Sant’Antioco al porto. Poi gli extracomunitari sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir, non hanno chiesto asilo politico in Italia e dovranno essere identificati e sottoposti agli accertamenti sanitari. Saranno intanto trattenuti per 14 giorni per effettuare il periodo di quarantena, dovuto all’emregenza Covid.