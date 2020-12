Natale in zona rossa, da oggi cambia tutto anche a Cagliari: autocertificazione per gli spostamenti

Da oggi tutta l’Italia è in zona rossa. Il decreto Natale 2020 approvato dal Governo Conte fissa tutta una serie di regole e paletti da rispettare, nel dicembre segnato ancora dall’emergenza Coronavirus. Per ogni spostamento bisognerà avere l’autocertificazione, dichiarando da dove è iniziato il nostro spostamento e dove siamo diretti. Si esce solo per comprovate esigenze urgenti. Sono comunque varie le attività commerciali aperte, partendo dai market e dalle tabaccherie. Ma cosa si può e cosa non si può fare per evitare di infrangere le regole ed essere multati? Ecco, di seguito, una serie di domande e risposte che possono tornarvi utili.

Posso invitare al pranzo di Natale tutti e quattro i nonni?

Chi ha la fortuna di avere ancora tutti e quattro i nonni in salute, purtroppo non potrà invitarli tutti contemporaneamente. Dovrà scegliere se pranzare con quelli paterni o con quelli materni.

Dopo essere stato al pranzo di Natale dai nonni, posso passare a salutare un amico a casa?

No, si può andare solo in una casa diversa dalla propria al giorno.

Posso trattenermi a cena da parenti e amici oltre le 22 e tornare con calma dopo?

No, il rientro a casa deve essere pianificato entro le 22. Anche se il rientro presso la propria residenza è sempre garantito, una cena con gli amici non è un motivo valido per infrangere l’orario del coprifuoco.

Posso ordinare la cena di Natale d’asporto?

Sì, la consegna a domicilio sarà sempre possibile tra le 5 e le 22.

Il giorno di Natale posso passare a salutare i miei amici al bar?

No, i bar saranno chiusi. E comunque non si potrà uscire di casa se non per validi motivi o per attività motoria o sportiva.

Posso andare alla messa di mezzanotte?

No, l’ultima funzione aperta al pubblico verrà celebrata per consentire il ritorno entro le 22.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente?

Sì, questa motivazione rientra tra quelle considerate necessarie. In questi casi si può anche uscire dalla propria regione di residenza.

Posso andare a fare una passeggiata?

Sì, ma solo vicino a casa. L’attività motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione

Posso andare a fare una corsa?

Sì, ma restando all’interno del proprio comune di residenza.

Posso andare al cinema a vedere un film?

No, tutte le sale sono chiuse.

Posso andare a fare la spesa?

Sì, anche al di fuori del proprio comune.

Sono separato, posso raggiungere i miei figli minorenni per festeggiare?

Sì, è uno spostamento consentito nel rispetto del coprifuoco.

Posso andare nella mia seconda casa?