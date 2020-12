Vigilia “rossa” ma niente maxi serrata: parrucchieri e market aperti, sì a tagli e spesa

Sono tanti i negozi e le attività commerciali che possono restare aperte oggi, nonostante l’Italia in zona rossa. Bar e ristoranti possono lavorare solo con l’asporto e a domicilio, market e barbieri (solo per fare due tra i vari esempi possibili) operativi a pieno ritmo. Ecco l’elenco di chi non può e di chi può sollevare la serranda per accogliere clienti.

In tutta Italia – nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021, ossia quelli della zona rossa – sono chiusi: tutti i negozi, tra cui centri commerciali, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, centri estetici. Le attività di ristorazione possono però fare asporto fino alle 22 e consegne a domicilio. Rimangono invece aperti i supermercati, i negozi di beni alimentari e di prima necessità, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, le lavanderie, le tintorie, i parrucchieri e i barbieri. Aperti anche benzinai, ferramenta, librerie, cartolerie, attività di vendita di articoli sportivi, concessionarie, fiorai e i negozi che vendono prodotti e alimenti per animali.