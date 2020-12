Il virus uccide, Elmas piange la terza vittima di Covid in 10 giorni

Elmas piange la terza vittima legata al Covid in appena dieci giorni. A dare il triste aggiornamento è il sindaco Antonio Ena, in una vigilia di Natale di lacrime per la città: “Care concittadine e concittadini, purtroppo anche oggi la nostra comunità registra un decesso per via del Coronavirus che sta mettendo a dura prova tutti noi. Giunga forte la vicinanza e le condoglianze di tutta Elmas ai familiari per questa triste dipartita”, così Ena.

“La buona notizia sta nei 6 guariti, altro confortante numero, a fronte di 51 positivi, di cui uno in ospedale. Il nostro sostegno va a tutte le persone alle prese con il contagio e la raccomandazione, quotidiana, di rispettare norme e consigli per evitare il contagio. Tra un giorno sarà Natale. Sarà purtroppo un Natale diverso, distanziato, con regole che ci limiteranno, ma non per questo dobbiamo perdere la fiducia e la speranza. Anche noi amministratori soffriamo la situazione, vivendola da vicino, cercando almeno di restare sempre in ascolto di tutti. Non è facile, ma ci proviamo. Forza Elmas!”.