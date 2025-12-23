In occasione del Santo Natale, l’Arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, rivolge alla comunità diocesana e all’intera cittadinanza il tradizionale Messaggio di Auguri, incentrato sul mistero dell’Incarnazione, sul valore del presepe e sul rapporto personale con Cristo, cuore dell’esperienza cristiana.
«Il presepe ci aiuta a comprendere che il senso del nostro essere cristiani è il rapporto con Gesù Cristo: dentro la storia, nel qui e ora della nostra esistenza» – scrive l’Arcivescovo, richiamando anche l’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e il suo desiderio di «vedere» la povertà di Dio che nasce per l’uomo. Nel messaggio, monsignor Baturi sottolinea come dalla memoria viva del Natale nasca la carità e come il rapporto personale con il Signore conduca a riconoscerne la carne oggi presente nei poveri, nei sacramenti e nella vita della Chiesa: «Una Chiesa povera per i poveri comincia dall’andare verso la carne di Cristo».
Il calendario delle celebrazioni natalizie
Nel tempo di Natale la Chiesa di Cagliari vivrà un intenso cammino di preghiera e di comunione, scandito da celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo:
-
Mercoledì 24 dicembre, alle 23, in Cattedrale: Mattutino e Santa Messa nella Notte di Natale, trasmessi in diretta su Radio Kalaritana.
-
Giovedì 25 dicembre:
-
alle 8.30, Santa Messa presso la Casa circondariale di Uta;
-
alle 11, Santa Messa all’Istituto penale minorile di Quartucciu.
-
-
Domenica 28 dicembre, alle 17, nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria: Celebrazione di chiusura del Giubileo in Diocesi.
-
Martedì 30 dicembre, alle 11, nella chiesa dei Cappuccini in viale fra Ignazio da Laconi: Te Deum dei giornalisti, promosso da Ucsi Sardegna.
-
Mercoledì 31 dicembre, alle 19, in Cattedrale: Santa Messa di Ringraziamento con il Te Deum, in diretta su Radio Kalaritana.
-
Giovedì 1 gennaio 2026, alle 10.30, in Cattedrale: Santa Messa solenne nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, alle 17.30 presso la Basilica di NS di Bonaria.
-
Martedì 6 gennaio, alle 10.30, in Cattedrale: Santa Messa solenne dell’Epifania del Signore.