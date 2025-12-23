In occasione del Santo Natale, l’Arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, rivolge alla comunità diocesana e all’intera cittadinanza il tradizionale Messaggio di Auguri, incentrato sul mistero dell’Incarnazione, sul valore del presepe e sul rapporto personale con Cristo, cuore dell’esperienza cristiana.

«Il presepe ci aiuta a comprendere che il senso del nostro essere cristiani è il rapporto con Gesù Cristo: dentro la storia, nel qui e ora della nostra esistenza» – scrive l’Arcivescovo, richiamando anche l’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e il suo desiderio di «vedere» la povertà di Dio che nasce per l’uomo. Nel messaggio, monsignor Baturi sottolinea come dalla memoria viva del Natale nasca la carità e come il rapporto personale con il Signore conduca a riconoscerne la carne oggi presente nei poveri, nei sacramenti e nella vita della Chiesa: «Una Chiesa povera per i poveri comincia dall’andare verso la carne di Cristo».

Il calendario delle celebrazioni natalizie

Nel tempo di Natale la Chiesa di Cagliari vivrà un intenso cammino di preghiera e di comunione, scandito da celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo: