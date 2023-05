Muore e resta in una cella frigorifera a Cagliari, raccolta fondi per il funerale di Paola Giorgi

È stata aperta una raccolta fondi per il funerale di Paola Giorgi, la sessantanovenne morta due mesi fa al Santissima Trinità di Cagliari e tenuta, sinora, dentro una cella frigorifera. Il funerale costa troppo, lei era disoccupata come la figlia Noemi Giustri, che in più deve lottare contro una disabilità.

Dopo l’appello lanciato su Casteddu Online qualche giorno fa, qualcosa si è mosso. L’agenzia funebre Don Bosco di Mariano Ligas si è offerta di aprire una raccolta fondi per organizzare le esequie: “Chiunque volesse partecipare con un piccolo contributo per il raggiungimento della cifra necessaria per il servizio funebre da eseguire per la degna sepoltura della cara Paola Giorgi, in accordo con la figlia Noemi, può farlo utilizzando il seguente Iban: IT25G0103004800000002885409. È l’obiettivo da raggiungere per un servizio completo con tumulazione a San Sperate con lastra compresa”.

Sono necessari esattamente, “3800 euro. Se dovessimo superare questa cifra, i soldi in più andranno alla figlia”.