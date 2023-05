Area pedonale? A Cagliari qualche camion la dribbla, merci consegnate fuori orario e residenti furiosi

È un’area pedonale a tutti gli effetti, con regole chiare decise dal Comune e stampate in bella vista nel cartello che affaccia su piazza Costituzione. Via Garibaldi a Cagliari dev’essere tutta per i pedoni almeno 22 ore al giorno. Dalle 8 alle dieci, sabato e domenica esclusi, è consentito il transito dei camion che devono scaricare le merci e le macchine dei residenti. Ma non tutti, a distanza di anni dall’entrata in vigore delle nuove regole, le rispettano: nel gruppo Facebook dell’associazione Vivere a Villanova, ufficialmente riconosciuta dall’amministrazione comunale quale interlocutrice per i problemi del rione, è stato postato un video nel quale si vede un furgone col portellone posteriore aperto e qualche pedana poggiata già per terra.

Il cielo buio fa ben capire che l’orario sia serale, non certo mattutino. Il residente che ha postato il filmato fa notare che non è la prima volta che capita, e colleziona tante “reazioni social”, imbufalite, di altri residenti dei rioni storici cagliaritani.