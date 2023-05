Fiamme a Quartu, fuoco e tanto fumo avvolgono un terreno vicino alla Ss 554

Incendio tra il Quartello e la Ss 554 a Quartu Sant’Elena, in uno dei tanti terreni non tenuti sufficientemente sotto controllo e che diventano, appena le temperature si alzano un po’ di più, il luogo purtroppo ideale per i roghi. Le fiamme si sono sviluppate tra via Italia e il centro sportivo, ormai ridotto a cumuli di cespugli, dell’ex Quartello. Una squadra dei Vigili del fuoco, intervenuta con due mezzi dal comando provinciale di viale Marconi, ha spento tutto l’incendio e fatto la conta dei danni: in cenere, purtroppo, un bel po’ di piante.