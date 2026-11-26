La ricerca universitaria diventa uno strumento per custodire e valorizzare la memoria di Sanluri. Il Comune istituisce il Premio di Laurea destinato alle migliori tesi di specializzazione e dottorato interamente dedicate alla storia, alle tradizioni e al patrimonio culturale della città. L’iniziativa prenderà il via nel 2027 e avrà cadenza annuale.

L’obiettivo è duplice: riconoscere il lavoro dei giovani che scelgono di approfondire la conoscenza del proprio territorio e arricchire il patrimonio documentale della Biblioteca comunale, creando progressivamente un archivio digitale della storia locale.

«Vogliamo che il percorso di studio dei nostri giovani possa diventare anche un’occasione di crescita per tutta la città. Le tesi universitarie rappresentano un patrimonio di conoscenze che merita di essere valorizzato e condiviso. Con questo premio offriamo ai giovani sanluresi la possibilità di mettere le proprie competenze al servizio della comunità e, nello stesso tempo, contribuiamo a far emergere aspetti della nostra storia che meritano di essere studiati e tramandati», dichiara l’assessore all’Istruzione Carlo Muru.

Le ricerche potranno spaziare dalla storia all’architettura, dalle tradizioni al patrimonio materiale e immateriale, fino ai personaggi che hanno contribuito a dare lustro alla città. I lavori selezionati potranno così diventare parte di una raccolta accessibile, a disposizione di cittadini, studiosi e future generazioni.

Soddisfazione espressa anche dal primo cittadino Alberto Urpi.

Per finanziare l’iniziativa il Comune ha previsto uno stanziamento di 4.000 euro, con l’inserimento di un apposito capitolo nel bilancio comunale.