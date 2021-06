Monserrato, nuovi cantieri in città: via ai lavori per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi

Monserrato – Nuovi cantieri in città: dalla prossima settimana ripartirà l’appalto per mettere in sicurezza strade e marciapiedi. Non solo: 3 nuovi attraversamenti pedonali per i cittadini.

“Per i marciapiedi partiremo da via San Gottardo, via Riu Mortu, la zona di via Paluna delle scuole – spiega il sindaco Tomaso Locci a Casteddu Online – perché abbiamo dato priorità a quelli vicino alle scuole. Continua l’operato della mia amministrazione per preservare la sicurezza dei cittadini e per ripristinare strade marciapiedi, ostacoli architettonici in quanto è imprescindibile per dare un decorso decoroso anche all’attività amministrativa. È un’attività per la quale mi sto interessando in prima persona, sto coordinando anche la tempestività degli interventi tra il comando della Polizia municipale, gli uffici dei lavori pubblici e ovviamente maggioranza e giunta.

Anche quest’anno metteremo denari con l’avanzo per i lavori di strade e marciapiedi”.

Le arterie interessate dai lavori saranno: via Aritzo, via Tonara, via San Lorenzo – tratto tra la piazza Fortunato Manca e il passaggio a livello, via San Cipriano – angolo via Giulio Cesare, via Marco Aurelio e vicoli, via Virgilio – tratto da via Orazio e via Properzio, via Riu Mortu dove sarà eseguito un intervento sulle radici degli alberi affioranti ai lati di ambo le carreggiate. E ancora: via Adriano e Vicoli, via Cixerri e vico I De Roma.

Ecco dove saranno posizionati i nuovi attraversamenti pedonali: via Cesare Cabras – altezza intersezione via Dell’Aeronautica, via Zuddas – altezza intersezione Vitruvio Paluna e via Riu Mortu – traversa Paluna, dove occorrerà aspettare la realizzazione del marciapiede.