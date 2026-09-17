Anna Rossi e Fiorella Dellachà, madre e figlia, sono state assolte per assenza di dolo. Come riporta l’Unione Sarda, le due donne non sono state ritenute responsabili dell’ accusa di maltrattamento nei confronti dei 120 cani che vivevano nel loro canile abusivo a Santu Lianu, a Bacca Madra.

Stando a quanto emerso nel 2024, quando le due donne erano state denunciate, i cuccioli vivevano in condizioni assolutamente non idonee fra i rifiuti ed erano anche malnutriti. Per questo, la struttura era stata sgomberata

Il giudice ha quindi accolto le richieste dei legali Pier Andrea Setzu e Sara Battolu, ritenendo che la condotta di madre e figlia non fosse intenzionale.