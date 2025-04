Scattano l’ironia sui social e le osservazioni da parte dei cittadini: “Nella strada più trafficata bisogna procedere a una velocità inferiore a 30 km/h che è quella in caso di strade dissestate, tanto valeva mettere i 10, cioè a passo d’uomo”. Una immagine condivisa dalla consigliera Valentina Picciau quella che mostra la raccomandazione da seguire per chi deve percorrere una delle principali arterie di collegamento di tutto l’hinterland cagliaritano. Il progetto per il completo rifacimento di una parte della strada è in mano ai tecnici, entro qualche mese partiranno i lavori che daranno un taglio a buche e avvallamenti che da tempo mettono a dura prova la resistenza degli automobilisti impegnati a dribblare i pericoli per non causare danni a ruote e cerchioni. In attesa che ruspe e operai entrino in azione, gli accorgimenti da adottare sono quelli di una guida a “passo di lumaca”, per evitare danni e pericoli. “Buche a non finire, per la terza volta mi hanno distrutto i sensori delle gomme” spiega un cittadino.