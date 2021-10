Monserrato, il clamoroso furto: “Mi hanno rubato l’auto dal parcheggio del Policlinico, aiutatemi”

Sos da Monserrato. La Lancia Y color amaranto di Claudia Succu, giovane 30enne, è sparita dai parcheggi dell’ospedale lo scorso sette ottobre. Qualcuno è riuscito a farla partire e si è dileguato. La giovane ha già fatto “denuncia ai carabinieri di Monserrato”, come conferma a Casteddu Online. Sui social, la ragazza ha lanciato un accorato appello: “Fra le 8.30 e le 20 è stata rubata una Lancia Ypsilon color amaranto dal parcheggio del Policlinico di Monserrato. La targa è DJ445YG. Se qualcuno la avvista, per favore, mi scriva su Fb o Instagram”: Sono già tante le condivisioni e i messaggi di vicinanza, ma dell’auto, sinora, non c’è nessuna traccia. La giovane conferma “di aver fatto subito la denuncia, ora saranno i carabinieri a verificare se eventualmente ci sono delle telecamere che possano aver filmato il furto”. Avvenuto, comunque, in un lasso di tempo nel quale l’area è davvero molto frequentata, tra chi deve entrare all’ospedale per delle visite o per ritirare medicinali o ricette o per far visita a un parente.

L’appello viene fatto anche dalla zia della giovane, Marianna Brundu: “A mia nipote 4 giorni fa hanno fatto sparire la macchina, una Lancia Ypsilon color amaranto, dai parcheggi del Policlinico di Monserrato”. Un furto che, alla trentenne, “crea un grosso disagio, dato che la usava per lavoro e poi per rientrare in paese”.