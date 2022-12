Monserrato, blitz della Procura al Policlinico: scattano gli accertamenti sul corpo di Umberto Farris

I venti giorni di ricovero al Policlinico di Monserrato di Umberto Farris, il pensionato 86enne morto quattro giorni dopo il ritorno a casa, col corpo martoriato dalle piaghe, sono ancora al centro di un’indagine della Procura di Cagliari. Il pm Marco Cocco ha disposto ulteriori accertamenti e gli agenti di polizia giudiziaria si sono presentati nelle camere mortuarie dell’ospedale ai bordi della 553. Dovranno eseguire ulteriori accertamenti sul cadavere dell’anziano, sia visivi sia fotografici, e consegnare un report dettagliato al pubblico ministero. Ci sono i fari accesi su presunti maltrattamenti subíti da Farris.

I parenti hanno denunciato il fatto di averlo trovato legato ad un letto del Policlinico, nudo e abbandonato. I risultati dei rilievi odierni saranno fondamentali per le prossime decisioni del pm: al momento non risultano indagati, ma nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti come testimoni non solo i parenti ma anche personale del Policlinico.