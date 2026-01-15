Monserrato, al via i lavori in via Cesare Cabras: l’arteria più trafficata della città e protagonista di mille polemiche per le molteplici problematiche causate dal manto stradale dissestato si rifà il look. Il sindaco Tomaso Locci: “Sappiamo benissimo il lavoro che c’è dietro e i tanti sacrifici, rinnovo l’invito ai cittadini di unirsi a noi a chiedere i denari alla Città Metropolitana.Tanti soldi con il PNRR che possono essere stanziati per la messa in sicurezza delle strade”.

“Siamo passati dalle parole ai fatti”: annuncia cosi il primo cittadino l’opera iniziata oggi.

Sono infatti ufficialmente iniziati i lavori di riasfalto in via Cabras, “un intervento fondamentale per la nostra viabilità.

​Voglio sottolineare che questo risultato non è frutto del caso, ma di una gestione attenta e di un lavoro fatto “con la testa sulle spalle”. Grazie all’impegno costante dell’Assessore Nonnoi e dei nostri uffici tecnici, siamo riusciti in un’operazione di coordinamento strategico: con un vero “colpo di coda”, abbiamo messo d’accordo i cantieri di Enel e Gas nel ripristinare i lavori effettuati”.

Cosa significa questo per Monserrato? “Copertura totale: la strada sarà asfaltata interamente, dalla rotonda del “Trenino” fino alla rotonda di via Riu Mortu.

Risparmio di risorse: Invece di spendere in futuro i fondi comunali già previsti per quel tratto, abbiamo fatto sì che il ripristino fosse a carico delle ditte che hanno effettuato i lavori.

Investimenti futuri: I fondi che abbiamo risparmiato oggi non andranno perduti. Li utilizzeremo per progettare e intervenire su altre strade cittadine che necessitano di manutenzione.

Amministrare significa pianificare con lungimiranza per ottimizzare ogni singolo euro pubblico. Continuiamo a lavorare per rendere la nostra città più sicura e vivibile”.

La strada delle buche, così è stata ribattezzata dai tanti automobilisti che ogni giorno la percorrono e hanno chiesto a gran voce la messa in sicurezza della via. Un iter che ha avuto lunghi passaggi burocratici considerata la complessità dei lavori che, prima del rifacimento della strada, è stata interessata da quelli per i servizi del sottosuolo. Non solo: oneri non indifferenti, una prima tranche di 700 mila euro, altri recuperati dalla Regione e altri chiesti, e non ottenuti, dalla Città Metropolitana di Cagliari. Solo i fondi comunali non bastano, una questione che non riguarda solo Monserrato bensì tantissime altre realtà.

Buche, voragini, asfalto dissestato, anche se si percorrono le vie dei centri abitati sembra di transitare in quelle di campagna. Chi finisce tra l’ira dei cittadini, generalmente, sono le amministrazioni comunali che, conti alla mano, non sanno dove reperire i fondi per aggiustare le strade. Si aspettano le entrate, quindi, quelle comunali, e si cercano altre vie, quasi elemosinando denari per un diritto basilare, cioè la sicurezza stradale.

L’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi: “Oggi ha iniziato l’Enel con la fresatura, seguirà l’asfalto, della carreggiata. Un lavoro ottenuto grazie a una stretta collaborazione, abbiamo raggiunto un accordo anche prima dei tempi previsti, e ricordo che alcuni passaggi, che richiedono tempo, non dipendono dalla nostra amministrazione. Successivamente potremo iniziare per la porzione che verrà fatta integralmente, quella rovinata dalle piante, partendo dalla rotatoria Riu Mortu, dove alcuni alberi verranno sostituiti.

Ogni anno lavoriamo per la messa in sicurezza delle strade, è un lavoro che non può essere fatto contemporaneamente e ovunque, stiamo cercando di intercettare i fondi per andare avanti e ripristinare tutte le vie”.