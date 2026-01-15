Un’emergenza sanitaria in mare ha mobilitato nella tarda mattinata la macchina dei soccorsi al largo delle coste sarde. Un passeggero di 52 anni, cittadino honduregno, è stato colpito da un ictus mentre si trovava a bordo di una nave da crociera in navigazione nel Mediterraneo occidentale. La nave, partita da Malta e diretta a Barcellona, si trovava in transito a circa cinque miglia a sud-ovest di Capo Spartivento quando è stata inoltrata la richiesta di aiuto. La segnalazione è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera, che ha immediatamente attivato le procedure di emergenza.

Dopo una prima valutazione delle condizioni dell’uomo, effettuata in collegamento con il Centro Internazionale Radio Medico, è emersa la necessità di un intervento rapido per garantire cure specialistiche immediate.

È così scattata l’operazione di evacuazione sanitaria via mare. Un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia Costiera di Decimomannu ha raggiunto la nave e, con una manovra particolarmente delicata, ha recuperato il passeggero mediante verricello. A bordo dell’elicottero erano presenti un aerosoccorritore e personale sanitario, che hanno monitorato e assistito il paziente durante tutte le fasi del trasferimento.

Concluso il volo, l’elicottero è atterrato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove il 52enne è stato immediatamente preso in carico dai medici per le cure necessarie.

L’intervento rientra nelle attività istituzionali di ricerca e soccorso in mare coordinate dalla Direzione Marittima di Cagliari, responsabile per l’area centro-meridionale della Sardegna, e conferma l’efficienza del sistema di emergenza nel garantire assistenza anche in situazioni critiche lontano dalla costa.