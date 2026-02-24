Monserrato, addio a Ines Mulliri, 98 anni, la nonna di tutti: “Ci ha insegnato l’umiltà, ci ha educati e confortati in tutti questi anni segnati da lutti”. Molto conosciuta in città, Ines era la nonna di Enrico Spiga, il giovane morto in un incidente stradale 6 anni fa: i suoi organi furono donati e salvarono altre vite. Sempre con il sorriso, nonna Ines amava la vita: lei ricordava bene i tempi duri della guerra, “è stata eroina delle seconda guerra mondiale” ricorda la figlia Emanuela, “e scrisse anche un libro, “La guerra dei sardi”. Due giorni fa ci ha lasciato e mi manca già tantissimo”.

A Monserrato era tanto amata, “ha avuto tanti riconoscimenti perché aveva dei valori che in pochi hanno, era la nonna di tutti, sempre pronta a donare sostegno e conforto con le sue lezioni di vita, era una roccia nonostante le grandi avversità della vita”.