Cagliari, è tornata alla normalità la situazione nella zona di Is Mirrionis, dopo settimane di disagi causati da un guasto alla condotta idrica Abbanoa all’altezza della rotonda di via Is Mirrionis, nei pressi della scuola elementare Italo Stagno. L’intervento di riparazione, atteso da giorni dai residenti, è stato completato, ponendo fine ad allagamenti e rallentamenti del traffico che avevano reso difficile la vita quotidiana di famiglie e pendolari. Determinante è stato anche l’intervento del consigliere comunale Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia, che ha sollecitato Abbanoa ad accelerare i lavori.«Era necessario un gesto di responsabilità per garantire sicurezza, viabilità e serenità al quartiere Stagno», ha dichiarato Tocco, spiegando di essersi attivato dopo le numerose segnalazioni dei cittadini. Il guasto, originato nei primi giorni di febbraio dalla rottura di una condotta principale, aveva provocato cali di pressione idrica e problemi di circolazione. Dopo vari tentativi di intervento, la rete è finalmente tornata pienamente operativa, riportando sollievo ai residenti del quartiere.

