“Il traffico di monopattini a Cagliari è una giungla, mai più sui marciapiedi”

“E’ una giungla”. Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu definisce l’attuale utilizzo dei monopattini in città. “L’uso è stato inaspettato e oggi sono equiparati a biciclette e vengono lasciati ovunque”, aggiunge, “come sindaci abbiamo chiesto al Governo di limitare la velocità a 20 km/h. Vanno poi definite delle aree di sosta: non è possibile abbandonarli davanti a negozi e portoni dei condomini. E poi serve il casco per i cittadini che hanno oltre 18 anni perché ora è previsto solo per i minorenni, anche nei paesi europei hanno casco e assicurazione sono equiparati a mezzo di locomozione veloce”.