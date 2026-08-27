Solidarietà femminile ma soprattutto un gesto semplicissimo come il ‘signal for help’ che ha salvato una ragazza da una violenza.

È successo alla fermata dell’autobus a Savona, dove una giovane é stata avvicinata e molestata da un 46enne. La ragazza ha avuto la prontezza di utilizzare appunto l’ormai noto ‘signal for help’, creato per indicare una situazione di pericolo con il pollice chiuso all’interno del palmo della mano. Un’altra ragazza in attesa del bus si è accorta del pericolo è ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. L’uomo, sembrerebbe con precedenti, è stato fermato e trasferito presso il carcere di Genova Pontedecimo.