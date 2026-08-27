Un incredibile paradosso burocratico sta esasperando i residenti di via Teis, una strada situata nella zona di Margine Rosso a Quartu Sant’Elena, con ingresso dal frequentatissimo viale Europa (ex 554). Da circa trenta mesi la segnaletica stradale che indica il nome della via è totalmente inesistente: prima è stata divelta e successivamente rimossa del tutto, lasciando la strada nell’invisibilità più totale. L’assenza del cartello all’imbocco della via sta creando pesantissimi disagi logistici non solo a chi ci abita, ma soprattutto ai tantissimi ospiti stranieri e visitatori diretti verso le diverse attività turistiche e ricettive che sorgono nella zona. Viale Europa è un’arteria a scorrimento veloce e, senza un’indicazione chiara visibile in tempo utile, svoltare all’incrocio esatto diventa un’impresa, costringendo automobilisti e turisti a lunghi giri a vuoto e a pericolose manovre nel traffico per ritrovare la carreggiata.

Dietro questo disservizio c’è un vero e proprio muro di gomma sollevato dall’amministrazione comunale. Un cittadino della zona, Massimo Genovesi, ha preso a cuore la vicenda e, pur di sbloccare la situazione, ha deciso di metterci la faccia e documentare una trafila burocratica che va avanti da due anni senza ricevere alcuna risposta. Dal 31 ottobre 2024 a oggi sono state inviate al Comune di Quartu Sant’Elena ben sette Poste Elettroniche Certificate (PEC): le segnalazioni hanno toccato l’ufficio protocollo a gennaio e agosto 2025, la casella istituzionale del Sindaco nell’estate dello stesso anno, il servizio URP a ottobre 2025 e giugno 2026, oltre a un ulteriore sollecito formale al protocollo a inizio 2026. A questa fitta corrispondenza si aggiungono numerosi tentativi di persona, con segnalazioni reiterate al comando della Polizia Municipale e ben tre colloqui avvenuti lo scorso anno direttamente con l’ufficio toponomastica. Nonostante le rassicurazioni e l’evidente danno d’immagine per una località a forte vocazione turistica, dal Comune non è mai arrivata una risposta ufficiale né, tantomeno, un tecnico per ripristinare il palo e la targa. I residenti chiedono ora un intervento immediato per risolvere un problema di banale e ordinaria amministrazione che si trascina ormai da troppo tempo.