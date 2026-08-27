Anni di battaglie ma senza mai perdere il sorriso. La piccola Giorgia Kus, undicenne originaria di Trieste, si è spenta in queste ora a causa di una malattia rarissima che la affliggeva già da anni.

Ad annunciarlo i genitori di Giorgia, Francesca e William, tramite la pagina “La forza di Giorgia Kus”.

“Scusate la brevità del post ma non so che scrivere ora

Giorgia non ce la ha fatta

Quando riuscirò scriveremo qualcosa in più scusate”.

Poche righe colme di dolore per dei genitori che hanno lottato fino all’ultimo istante per la loro bambina.

Dopo essersi trasferita nel Veneto, a Conegliano, Giorgia ha seguito un lungo e difficile percorso di cure fatto di speranze e ricadute, tutto raccontato sulla pagina social creata appositamente per lei grazie alla quale tanti genitori si sono rivisti nelle lotte e nelle difficoltà quotidiane.

Purtroppo, le condizioni di Giorgia sono gravemente peggiorate negli ultimi giorni, quando lei e i genitori si trovavano in Spagna dal nonno ed è stata colpita da una crisi respiratoria lo scorso venerdì.

Oggi, la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Resta il dolore per una vita appena sbocciata che è stata portata via ma anche l’esempio di dignità e forza di una famiglia che mai ha smesso di aiutare gli altri nelle loro stesse difficoltà. La storia di Giorgia è anche un monito per il futuro affinché ogni bambino abbia gli stessi diritti, nonostante le difficoltà, riuscendo ad avere – per quanto possibile- una vita normale.