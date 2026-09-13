Minorenne torturato e seviziato con una sigaretta elettronica: atto vergognoso nel Cagliaritano, scatta la denuncia. Un paese sotto shock, tantissime persone sono in preda allo sgomento.

Il grave episodio è accaduto pochi giorni fa in un parco pubblico: il bimbo è stato torturato, poi seviziato con una sigaretta elettronica violando la sua intimità. Come se non bastasse due ragazzine presenti hanno filmato la violenza con lo smartphone, conservando il video dell’orrore.

Tre giorni fa è stata presentata la denuncia da parte della famiglia presso la stazione dei carabinieri del paese. Nella cittadina, e sui social, si è presto diffusa la notizia di ciò che era accaduto: tutti sono sconvolti per la crudeltà ed efferatezza con le quali il gruppo di ragazzini ha agito nei confronti del bambino. Nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi sul caso.