È stata dichiarata la morte cerebrale per il 25enne pescatore di Burano Sean Michieli, vittima insieme alla giovane moglie Gabriella Querino di un gravissimo incidente avvenuto ieri mattina nella laguna di Venezia. Il barchino con a bordo la giovane coppia si è scontrato con un taxi subacqueo. Un impatto terribile: il 25enne è stato ricoverato d’urgenza nella Rianimazione dell’ospedale dell’Angelo di Mestre. Dopo ore di attesa e speranze, l’equipe medica ha purtroppo dichiarato la morte cerebrale del giovane.

Nessuna traccia ancora della sua amata Gabriella, dispersa dal momento dell’incidente.

Sulla drammatica vicenda indagano i carabinieri per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.