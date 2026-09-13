Monastir, grave episodio all’interno dell’impianto sportivo: un grosso petardo esploso davanti al bar appena sistemato, sono stati inoltre affissi numerosi adesivi all’interno del campo, recanti messaggi di contestazione nei confronti del nuovo logo della società e immagini riconducibili alla persona del Presidente, anche attraverso raffigurazioni offensive.

Tra venerdì e sabato notte alcuni soggetti si sono introdotti senza autorizzazione nell’area del campo e, secondo quanto riscontrato, hanno fatto esplodere un petardo davanti al bar, provocando danni ad alcune attrezzature. “Il gesto assume particolare gravità anche considerando che il bar era stato completamente sistemato e rimesso a nuovo proprio l’altro ieri” spiega la società sportiva che “condanna con fermezza quanto accaduto e ribadisce che il confronto, anche quando caratterizzato da opinioni o dissenso, non può mai trasformarsi in intimidazione, vandalismo o in comportamenti che mettano a rischio persone e strutture”.

L’ingresso non autorizzato in un’area privata, così come eventuali danneggiamenti e altri atti compiuti nel corso della nottata, saranno sottoposti alle opportune valutazioni nelle sedi competenti. La società si riserva pertanto di presentare denuncia e di tutelare i propri interessi e quelli delle persone coinvolte in ogni sede prevista dalla legge.

“Non saranno tollerate manifestazioni violente, irrispettose, intimidatorie, tanto meno quando avvengono attraverso comportamenti che possono integrare violazioni della legge.

La società continuerà a garantire il massimo impegno affinché l’impianto sportivo rimanga un luogo di sport, partecipazione e confronto civile, nel rispetto delle persone, dei beni e delle regole”.