Tragedia nelle campagne di Montalbano Jonico, in provincia di Matera. Vincenzo D’Orsi, 37 anni, è stato colpito accidentalmente alla testa dal fratello con un fucile sembra per allontanare dei cinghiali dal terreno di famiglia. Inutile purtroppo la corsa all’ospedale San Carlo di Potenza: nonostante il delicato intervento, non è stato possibile salvare il 37enne, che si è spento poco dopo.

Un drammatico incidente che ha segnato una tranquilla domenica di settembre che due fratelli avevano deciso di trascorrere in compagnia.