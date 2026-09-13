Cagliari, in via Vesalio il flop della rotatoria che ancora non c’è: doveva essere finita ad agosto, a scuola nel caos. Gravi disagi e pericoli in via Vesalio, a poche ore dalla riapertura delle scuole la rotatoria che il Comune aveva annunciato finita per il 7 agosto è ancora un cantiere aperto. L’ennesimo flop del traffico a Cagliari, il settore guidato dall’assessore Yuri Marcialis del Pd, nella via già martoriata da cordoli e piste ciclabili. Questa volta non si potrà tirare in ballo Truzzu: oltre un mese di ritardo è già incredibilmente sul piatto, e se è vero che le scuole iniziano ufficialmente mercoledì, da domani diversi studenti e insegnanti saranno in aula in diversi istituti.

Corsa contro in tempo per aprirla mercoledì, ma il ritardo e gli ingorghi sono sotto gli occhi di tutti. La segnaletica è totalmente incompleta, gli innesti sono da brivido e pericolosissimi, la strada che era larga è diventata un imbuto, attraversare per i pedoni è un azzardo. Si tratta di una rotatoria fondamentale per gli automobilisti cagliaritani e per i residenti a Pirri: chi abita nella zona di via Risorgimento per effettuare la svolta per Monserrato deve andare a fare l’inversione addirittura in via Torricelli. Pensate che i lavori erano iniziati addirittura a maggio, più che una rotonda sembra una locomotiva. Benvenuti a Cagliari, la città delle scelte cervellotiche nel traffico: proprio domani parte un nuovo maxi cantiere nella trafficatissima via Piero della Francesca, mentre in piazza d’Armi sono iniziati i lavori per un’altra rotatoria e viale Diaz resta imprigionata dai lavori per la metropolitana. E anche in viale La Playa et voli, lavori pronti e già annunciati. Buon anno a studenti e famiglie, la nuova materia di studio è “geografia dei cantieri”.

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