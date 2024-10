Minacce a Todde e consiglieri regionali, Comandini: “Le regole vanno seguite, basta insulti e polemiche”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Le regole ci sono e devono essere rispettate. In democrazia bisogna seguirle anche se non sono condivise.Dispiace che ci siano polemiche per il solo fatto che in questo consiglio si seguono le procedure a garanzia di tutto il popolo sardo”.Il presidente del consiglio regionale Piero Comandini invita tutti ad abbassare i toni, riferendosi alle pesanti minacce arrivate da un comitato gallurese anti rinnovabili con tanto di foto segnaletiche di 5 consiglieri regionali. “Difenderò sempre le prerogative dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, il loro lavoro e le loro opinioni nel rispetto della democrazia”. Per Comandini le difficoltà si superano con il rispetto sia del pensiero che dell’immagine altrui: “Ha sempre torto chi insulta e cerca prepotentemente di fomentare l’opinione pubblica gettando discredito gratuito su coloro che non la pensano nella stessa maniera”.