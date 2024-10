Avvisi TARI 2024: in corso l’invio cartaceo e via mail

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 21 ottobre 2024, dopo la chiusura della prima fase effettuata tramite la PEC, gli avvisi bonari per la TARI 2024 vengono inviati in modalità cartacea via posta e tramite mail.

In questa fase, l’invio degli avvisi avviene:

per e-mail e per cartaceo: per chi ha indicato al Servizio Tributi un indirizzo mail sul quale ricevere gli avvisi;

esclusivamente in formato cartaceo: per chi non ha comunicato alcuna e-mail.

A partire dall’anno 2021, i pagamenti della tassa avvengono mediante PAGOPA e, come da prassi sempre praticata dal Comune, possono essere effettuati in un’unica soluzione, oppure in quattro rate bimestrali già previste nell’avviso (dal 31.10.2024 al 30.04.2025).

Anche quest’anno i pagamenti in un unica soluzione o quello della prima rata potranno essere effettuati entro i quindici giorni successivi dalla data di ricevimento dello stesso avviso (anche se successivi al 31.10.2024).

Per ricevere la TARI i cittadini possono utilizzare anche il LINKmate. LINKmate, sportello telematico del contribuente è un accesso on line dal sito del Comune che consente ai contribuenti TARI di visualizzare e stampare gli avvisi e di effettuare il pagamento on line della Tassa Rifiuti. Alla piattaforma si accede con SPID o con CIE.

Nei giorni scorsi, un messaggio relativo alle scadenze e a pagamenti TARI 2024 è stato inviato anche attraverso l’APP IO, l’app dei servizi pubblici. Nel messaggio è presente il collegamento al LINKmate sopra descritto, per visualizzare, stampare e pagare l’avviso TARI 2024.