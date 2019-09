Migranti, Ocean Viking sbarca a Messina. Ma l’accordo di Malta non è “la soluzione finale”

Giuseppe Conte promuove l’accordo di Malta sui migranti raggiunto da alcuni Paesi europei e lo definisce “una svolta” anche se non è “la soluzione finale”. Intanto è giunta nel porto di Messina la Ocean Viking, con 182 persone a bordo (tra cui donne e bambini), soccorsi nei giorni scorsi davanti alle coste libiche. La decisione di indicare Messina come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo sulla redistribuzione dei migranti in cinque paesi dell’Ue.

Foto Ansa