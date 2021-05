“Mia madre, respinta alla Fiera, deve vaccinarsi all’ospedale: ma nessuno la chiama”

“Mia mamma 74enne senza vaccino alla Fiera, deve fare il Pfizer in ospedale: ma da un mese nessuno la contatta”

Giusi Padovani, malata oncologica di Cagliari, è già vaccinata. La madre, invece, no: “Ho fatto tantissime telefonate ai numeri di Sardegna Salute, non risponde nessuno. Mia mamma risulta solo registrata lo scorso 6 aprile: sono adirata e arrabbiata, non si possono lasciare le persone senza vaccino: a Milano il mio ex marito si è già vaccinato”

A Radio CASTEDDU racconta “Mia mamma il 6 aprile si è recata alla fiera per ricevere la somministrazione del vaccino AstraZeneca solo che, a causa di disturbi che ha avuto in passato non è stata resa idonea. La dottoressa ha ritirato la cartella che tutti i pazienti devono compilare prima di fare il vaccino e le ha detto che l’avrebbe registrata in una struttura ospedaliera, perché avrebbe dovuto fare il vaccino lì. 10 anni fa ha avuto un’emorragia celebrale, è allergica alla penicillina e dal 6 aprile non l’hanno mai richiamata: noi abbiamo chiamato tutti i giorni ma non risponde mai nessuno. Dal sito Sardegna salute ho telefonato a tutti i numeri che ci sono riportati e scritto a tutti gli indirizzi mail che ho reperito; quando rispondono, dicono che non ne sanno nulla. Io sono veramente arrabbiata, adirata non si possono lasciare le persone così senza il vaccino”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/767282817512146/

