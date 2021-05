Quartu, “Salvate la storica polisportiva San Francesco”

Quartu Sant’Elena – “Salvate la polisportiva San Francesco, contava 500 iscritti”.

A Radio CASTEDDU, la segnalazione di Alexandro, 50 anni, commerciante locale: “È un’area sportiva che ho frequentato per 4 anni e aveva 500 ragazzi iscritti, dai pulcini ai giovanissimi. Era una struttura conosciuta a livello regionale situata in via San Francesco e si parla della San Francesco polisportiva.

L’ultimo presidente non aveva potuto pagare alcuni debiti di cui si sono impossessati il tribunale attraverso una curatrice fallimentare e questo è stato la causa di tutto il degrado che è seguito. La struttura è chiusa da due anni e mezzo e la usavamo come punto di riferimento per lo sport quartese e provinciale perché arrivavano ragazzi da tutta la provincia di Cagliari.

Qui a Quartu non abbiamo una struttura dove possiamo far iscrivere i nostri ragazzi perché abbiamo dei campi fatiscenti e il Comune, secondo me, poteva interagire con la curatrice fallimentare e, ancora oggi, dovrebbe avere tutte le carte in regole per poter interagire e forse risolvere la situazione”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/767282817512146/

