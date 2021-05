Cagliari, il centralino squilla a vuoto: “Decine di chiamate al Cup senza avere risposta”

Andrea Sanna, 37 anni di Cagliari a Radio Casteddu: “Io cerco di chiamare il CUP per quanto riguarda le visite mediche: è da diversi giorni che provo però non mi rispondono mai. Io devo prenotare una visita cardiologica per me, però so che ci sono anche altre persone che chiamano e non hanno risposta. Insomma, vorremmo capire il perché di questo, ma come si lavora? Perché non è possibile avere una risposta, sono rimasto ormai senza parole. Il numero che compongo è 070474747,ossia quello del centralino”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/767282817512146/

