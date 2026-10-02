Ancora sangue lungo le strade sarde. Nella tarda mattinata un operaio di 51enne della Vinyls, Emanuele Sorci, è rimasto vittima di un terribile incidente lungo la ex 131, vicino Sassari.

Stando a quanto emerso l’uomo avrebbe perso il controllo della sua vettura schiantandosi contro il guardrail. Inutili purtroppo i soccorsi giunti prontamente sul posto, per Il 51enne non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della strada.