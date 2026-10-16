Non sarebbe nata morta la piccola Nicole. Questo è quanto sostengono i genitori della piccola originaria di Borore, nata al Policlinico di Monserrato lo scorso 31 agosto. La donna era stata trasferita da Oristano a seguito di in malore dovuto ad un’infezione e perdita di liquido amniotico. Al Policlinico, la scelta di procedere al parto.

Come riportato da L’Unione Sarda è testimoniato dalla nonna, la piccola sarebbe caduta in sala parto.

Diverso ciò che è stato certificato dal Policlinico, secondo il quale- purtroppo- la piccola è nata morta.

Una storia dolorosissima sulla quale la Procura di Cagliari ha attualmente iscritto nel registro degli indagati il ginecologo e l’ostetrica e ha deciso di chiarire ogni aspetto chiedendo la riesumazione della salma della piccola per effettuare l’autopsia.

L’esame e le indagini in corso faranno luce pienamente su ciò che è accaduto e se sussistano effettivamente responsabilità da parte del personale sanitario come sostenuto dalla famiglia.