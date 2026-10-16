Terribile atto di violenza ai danni di un clochard di 40 anni a Sanremo. Secondo quanto emerso, un ragazzino di 13 avrebbe cosparso l’uomo di benzina mentre dormiva a porto vecchio, per poi appiccare il fuoco. I fatti risalgono alla notte fra il 7 e l’8 ottobre.

Fondamentali, ai fini delle indagini, le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di individuare il responsabile e ricostruire l’accaduto. Dietro la violenza, sembrerebbe ci fosse da parte del giovanissimo aggressore l’intenzione di rubare lo zaino del 40enne.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Borea per le ustioni alle gambe ma fortunatamente è stato già dimesso.