Due terribili aggressioni nel giro di 48 ore in pieno centro a Cagliari hanno sconvolto la città.

La prima ha coinvolto una professionista cagliaritana di 46 anni, Carla Demeglio, che ha raccontato il brutale episodio sui social anche come monito avvenuto in Largo Felice.

“Scrivo affinché chi legge, specie chi tiene alla propria incolumità, presti maggiore attenzione”.

Panico puro che ha coinvolto la 46enne: “Questa notte intorno alle 00:13 ho subito un tentativo di rapina nel largo Carlo felice da parte di un ragazzo Nord Africano che mi ha preso alle spalle e buttato in terra.

Gli è andata male!!!!!!!!!

Sono viva e vegeta, mi sono difesa a mio modo.

Scrivo affinché chi legge specie chi tiene alla propria incolumità presti maggiore attenzione!!!!!!”

E sottolinea le problematiche del centro cagliaritano: “La zona del centro di Cagliari è impraticabile, non siamo più LIBERE di fare due passi per tornare a casa nostra”.

Carla dedica un pensiero alle amiche e le ringrazia: “Il mondo resta un buon posto grazie a Donne come voi. Grazie alle forze dell’ordine in servizio questa notte”.

Di poche ore fa in fa invece l’aggressione ai danni di una donna di 75 anni. L’episodio è avvenuto all’alba in piazza del Carmine, a Cagliari. Secondo quanto ricostruito, la donna stava attraversando la piazza quando sarebbe stata avvicinata alle spalle e spintonata dal 28enne, che le avrebbe sottratto la borsa. Nonostante lo stato di shock, la vittima è riuscita a chiedere aiuto attirando l’attenzione dei presenti.

Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a raggiungere e immobilizzare l’uomo fino all’arrivo delle pattuglie della Polizia. Il 28enne è stato arrestato in flagranza e la sua posizione è stata sottoposta alla valutazione dell’autorità giudiziaria.

Gravissimi episodi di violenza che avrebbero potuto avere conseguenze anche peggiori e che riaprono il dibattito di tristissima attualità circa la sicurezza del capoluogo sardo, in cui soprattutto le donne spesso sono costrette a raccontare vicende che segnano per sempre.