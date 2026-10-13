Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 14 ottobre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo nelle ore serali. Sui settori occidentali si potranno registrare maggiori addensamenti nuvolosi dal pomeriggio, mentre sulle coste meridionali, orientali e nelle zone interne prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, con locali rinforzi, e i mari da poco mossi a mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 16°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord.

Non sono previste allerte meteo.

A Oristano farà bel tempo, con sole prevalente e qualche possibile annuvolamento nel corso del pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con possibili velature in serata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 13°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest.

Non sono previste allerte meteo.

Sarà pertanto un mercoledì all’insegna del tempo stabile e soleggiato in Sardegna, con temperature massime comprese tra 23°C e 25°C nelle principali città dell’isola. Le condizioni saranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, mentre al primo mattino e in serata le temperature risulteranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. I venti saranno generalmente deboli o moderati e i mari poco mossi, localmente mossi nei tratti più esposti.

Curiosità d’autunno in Sardegna 🍂 Lo sapevi che in Sardegna l’autunno è la stagione delle prime grandi raccolte di olive? Tra ottobre e novembre, in molte campagne dell’isola, gli oliveti si animano di famiglie e agricoltori impegnati nella raccolta, una tradizione che si tramanda da generazioni. Una particolarità è che le olive non vengono raccolte tutte nello stesso momento: il periodo dipende dalla varietà, dal grado di maturazione e dal tipo di olio che si desidera ottenere.🫒🍞

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba