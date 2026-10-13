È perfettamente riuscito l’intervento a cui Papa Leone è stato sottoposto questo pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma. Come annunciato nell’Angelus di Domenica, durante dei controlli di routine era stato riscontrato un nodulo polmonare, che i medici hanno consigliato di rimuovere in tempi brevi. La lesione, circoscritta, è stata già analizzata in sala operatoria per gli esami di rito che si effettuano in questi casi.

“L’intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza”, recita la nota della sala stampa della Santa Sede.

Ai microfoni del Tg1 parla il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, che oltre a mostrare una normale preoccupazione si è detto “fiducioso”, dato che il nodulo è stato scoperto presto e questo consente una riuscita migliore delle cure.

La degenza, come già spiegato dai medici, durerà circa una settimana. Il Santo Padre ha per ora confermato il viaggio in Perù del prossimo 7 novembre.