Nuovi spazi per lo sport e il gioco, alberature e aree dedicate alla socialità. Il Comune di Cagliari presenta il progetto di riqualificazione del campetto di via Is Cornalias e delle piazze davanti al complesso Sacripanti, con un incontro pubblico in programma venerdì 16 ottobre alle 17 all’Hangar di via Nebida 36.

L’intervento prevede l’installazione di canestri e strutture per l’arrampicata, la realizzazione di una gradonata per piccoli eventi, nuove aree gioco e la messa a dimora di alberi. In programma anche la riqualificazione delle piazze e un nuovo accesso da via Is Cornalias, con rampa e gradini.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione ai residenti, alle famiglie, ai giovani e alle associazioni del quartiere. L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici più accessibili e favorire lo sport e le occasioni di incontro tra generazioni.