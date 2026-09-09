Tragedia ieri sera a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Una donna di 86 anni, Rosaria Gianquinto, è morta dopo essere caduta dal balcone di casa sua. Secondo quanto emerso avrebbe ceduto la soletta in cemento armato. La donna è precipitata insieme ai detriti per circa 4 metri mentre era affacciata al balcone probabilmente per prendere un po’ d’aria fresca visto il gran caldo di questi giorni. Una caduta fatale per l’86enne, che è morta in ospedale qualche ora dopo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato altre 3 famiglie presenti nello stabile, ritenendo inagibili gli appartamenti.