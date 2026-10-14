Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 15 ottobre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque. I cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con qualche velatura in transito soprattutto nelle ore serali. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, con locali rotazioni nel corso della giornata, e i mari generalmente poco mossi, localmente mossi nei tratti esposti.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 18°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari prevarranno cieli poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest.

Non sono previste allerte meteo.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con qualche velatura in transito soprattutto in serata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 14°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest.

Non sono previste allerte meteo.

È dunque alle porte un giovedì all’insegna del tempo stabile e soleggiato in Sardegna, con temperature massime che raggiungeranno i 25°C nelle principali città dell’isola. Il clima sarà gradevole durante le ore centrali della giornata, mentre al mattino e in serata le temperature risulteranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. I venti saranno generalmente deboli o moderati e i mari poco mossi, con condizioni localmente più mosse nei tratti esposti.

Curiosità d’autunno in Sardegna 🍂 Lo sapevi che in Sardegna, durante l’autunno, le prime piogge possono far riemergere il profumo intenso della macchia mediterranea? Questo fenomeno è legato anche al rilascio di sostanze aromatiche accumulate da piante come il mirto, il lentisco e il rosmarino durante i mesi caldi e asciutti. 🌿🌧️

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba